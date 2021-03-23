В «Севилье» опровергли информацию об интересе к Головину

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее, 22 марта, Buzz Sport сообщил, что в «Монако» готовы рассмотреть возможность продажи российского полузащитника Александра Головина.

В текущем сезоне 24-летний Александр Головин провел 16 матчей за «Монако», в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передачах.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 19 миллионов евро. Его контракт с монегасками действует до конца июня 2024-го.

(Константин Колмаков)