В «Севилье» опровергли информацию об интересе к Головину
11:17
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина.
«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Мончи «СЭ».
Ранее, 22 марта, Buzz Sport сообщил, что в «Монако» готовы рассмотреть возможность продажи российского полузащитника Александра Головина.
В текущем сезоне 24-летний Александр Головин провел 16 матчей за «Монако», в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передачах.
Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 19 миллионов евро. Его контракт с монегасками действует до конца июня 2024-го.
(Константин Колмаков)
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