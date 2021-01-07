В «Химках» рассказали о целях на трансферное окно

Министр спорта Московской области Роман Терюшков беседе с «СЭ» оценил результаты клуба в первой части сезона Тинькофф РПЛ и рассказал о трансферных целях клуба на зиму.

— Если рассматривать эту часть чемпионата, то можно разделить ее на двое — до 8 тура и после, — сказал Терюшков «СЭ». — Мы бы могли сейчас занимать позицию выше, если бы не потеряли очки в начале. Однако с приходом Черевченко ситуация выровнялась и сейчас «Химки» занимает ту позицию, на которую мы изначально рассчитывали.

В зимнее ТО хотим посмотреть нападающих, потому что у нас их всего двое, а нужна большая вариативность. По другим позициям тоже будем смотреть. Когда начнется сбор, будем общаться с Черевченко, плюс работает спортивный директор. Думаю, пару позиций мы усилим. Что касается игроков на выход, то мы хотим пока сохранить состав. Исключение будет, если только получим очень выгодное предложение от вышестоящего клуба и сам игрок изъявит желание покинуть команду.

Наша основная задача — ориентироваться на воспитанников. У нас уже есть 12 игроков из училища олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», смотрим и остальных игроков. Ребятам надо давать рост, контракт в клубе РПЛ — это важно для них. Хотим лет через 5 наладить конвейер наших подмосковных воспитанников. Такие примеры в области есть — гандбольный клуб «Чеховские медведи».

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 19 туров.

(Сергей Федоров)