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Сегодня, 19:48

В гладбахской «Боруссии» исключили продажу Зоммера в «Баварию» зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор менхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус заявил, что клуб не намерен продавать своего голкипера Яна Зоммера в зимнее трансферное окно.

«Мы не отпустим Яна Зоммера в январе. Мы также проинформировали «Баварию», — приводит слова Виркуса Rheinische Post.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 4 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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