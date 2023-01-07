В гладбахской «Боруссии» исключили продажу Зоммера в «Баварию» зимой

Директор менхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус заявил, что клуб не намерен продавать своего голкипера Яна Зоммера в зимнее трансферное окно.

«Мы не отпустим Яна Зоммера в январе. Мы также проинформировали «Баварию», — приводит слова Виркуса Rheinische Post.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 4 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.