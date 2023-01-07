«Ювентус» заинтересован в аренде Альбы из «Барселоны»

«Ювентус» рассматривает возможность арендного соглашения с «Барселоной» по левому защитнику Жорди Альбе, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Ювентус» готов платить большую часть зарплаты Альбы.

Сообщалось, что футболист не планирует покидать испанский клуб, несмотря на проигранную конкуренцию Алексу Бальде.

33-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей и отдал три результативные передачи.