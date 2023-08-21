В «Динамо» сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил 12 миллионов евро за Захаряна

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о сумме трансфера воспитанника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это правда, что испанцы заплатили «Динамо» за Захаряна 12 миллионов евро. Он столько и стоит на самом деле. Арсен — хороший футболист. Летом было много команд, которые готовы были его пригласить в Европу» — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В субботу, 19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.