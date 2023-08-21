«Интер» предложил «Баварии» 30 миллионов евро за Павара

«Интер» продолжает переговоры с «Баварией» о переходе защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Интер» предложил за Павара 27+3 миллиона евро. Отмечается, что сделку могут закрыть уже 21 августа. Сам футболист хочет перейти в итальянский клуб.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.