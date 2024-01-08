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Сегодня, 18:27

В «Боруссии» подтвердили переговоры с «МЮ» о переходе Санчо

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке подтвердил, что дортмундцы ведут переговоры о переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

«Мы находимся в диалоге с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Санчо в аренду. Это не секрет. Но мы пока не готовы сообщить о результате», — цитирует Ватцке Sky Sport Germany.

4 января Bild сообщал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров. 23-летний Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год.

В сентябре 2023-го «МЮ» объявил об отстранении вингера от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что голландец готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В сезоне-2023/24 англичанин сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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