Bild: Санчо на правах аренды вернется в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо на правах аренды перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild.

По информации источника, клубы находятся в завершающей стадии переговоров. Сторонам осталось только согласовать последние детали сделки. После этого 23-летний англичанин подпишет контракт с дортмундцами.

Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 годы.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что голландец готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В сезоне-2023/24 англичанин сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.