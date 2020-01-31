«Увидимся в другой раз, Гризманн». Бакамбу пошутил над своим несостоявшимся переходом в «Барселону»

Нападающий «Бейцзин Гуоань» Седрик Бакамбу поделился эмоциями от несостоявшегося трансфера в «Барселону».

28-летний конголезец был практически подписан каталонцами до конца сезона, однако в последний момент сделка сорвалась.

— Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста, — написал Бакамбу в Twitter. — Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн.

В прошедшем сезоне Бакамбу провел 16 матчей в чемпионате Китая, в которых забил 10 голов.