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«Увидимся в другой раз, Гризманн». Бакамбу пошутил над своим несостоявшимся переходом в «Барселону»

09:30
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Нападающий «Бейцзин Гуоань» Седрик Бакамбу поделился эмоциями от несостоявшегося трансфера в «Барселону».

28-летний конголезец был практически подписан каталонцами до конца сезона, однако в последний момент сделка сорвалась.

— Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста, — написал Бакамбу в Twitter. — Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн.

В прошедшем сезоне Бакамбу провел 16 матчей в чемпионате Китая, в которых забил 10 голов.

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