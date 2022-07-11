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Сегодня, 00:47

Усман Дембеле прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Усман Дембеле в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение с 25-летним французом будет рассчитано до лета 2024 года. Дембеле, который согласился на понижение зарплаты, уже прилетел в Каталонию для подписания контракта.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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