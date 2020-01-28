Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о текущем зимнем трансферном окне, а также заявил, что видит у 31-летнего нападающего Алексиса Санчеса, находящегося в аренде в «Интере», будущее на «Олд Траффорд».

— Конечно, это трансферное окно сложное. Зимой всегда так. Даже не вспомню, когда «МЮ» в последний раз приобретал хорошего игрока в январе. Разве что Хенрик Ларссон, Патрис Эвра и Неманья Видич были неплохи. Алексиса Санчеса подписали в январе? Он вернется летом и докажет, что он хороший футболист, а вы неправы, — сказал журналистам Сульшер.

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и заработал 1 удаление. С октября по январь чилиец восстанавливался от травмы.