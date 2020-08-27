Уэстон Маккенни прибыл в Турин. «Юве» возьмет его в аренду с правом выкупа
22:59
Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». 21-летний американец проведет в Турине сезон-2020/21 на правах аренды.
«Юве» выложит за него 3 миллиона евро, в соглашении прописан пункт о выкупе в размере 18 миллионов евро.
Маккенни провел в сезоне-2019/20 32 матча и забил 3 мяча в чемпионате и Кубке Германии.
? @WMckennie ? a Torino! ??— JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2020
Welcome! ? pic.twitter.com/TCgOjQnjec