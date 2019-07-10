"Удинезе" объявил о переходе Бекао

Защитник Родригу Бекао перешел из бразильского клуба "Баия" в "Удинезе". Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

– Родригу Бекао – игрок с отличным характером, – цитирует официальный сайт клуба технического директора Пьерпаоло Марино. – Это современный защитник с отличной техникой и мастерством в борьбе в воздухе. По своим характеристикам он наверняка подойдет для такого чемпионата, как Серия А. Теплый прием от всего клуба.

Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.

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