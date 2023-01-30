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Сегодня, 03:17

«Удинезе» может подписать Товена

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Флориан Товен может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 29-летнего француза претендует «Удинезе». Сегодня игрок должен пройти медобследование.

Чемпион мира 2018 года Товен ранее играл во Франции за «Гренобль», «Бастию» и «Марсель». С 2015 по 2017 год он выступал за «Ньюкасл».

Товен с 2021 года выступал за мексиканский клуб «Тигрес». Он сыграл 38 матчей, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

Флориан Товен
ФК Удинезе
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