Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:28

«Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на Лукаку

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», может сменить клуб, сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, на 29-летнего бельгийца претендуют «Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико». «Челси» вряд ли захочет вернуть игрока, поэтому форварда могут продать по окончании сезона. Также на игрока претендует «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона.

В сезоне-2022/23 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в 7 матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативный пас.

Ромелу Лукаку
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» близка к аренде Хиля из «Тоттенхэма»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости