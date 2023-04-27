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Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев близок к переходу в «Базель»

Виктория Кравченко
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Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может перейти в «Базель», рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Между «Црвеной» и «Базелем» ведутся активные переговоры. Сам футболист не против покинуть команду ради игры в чемпионате более высокого уровня. Сербский и швейцарский клуб пока остановились на сумме в 2,5 миллиона евро и бонусах в размере 500-700 тысяч евро. Сделка может быть закрыта в первую неделю летнего трансферного окна», — цитирует источник, знакомый с ситуацией.

Контракт 20-летнего Пруцева рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-27-rossiyskiy-poluzashchitnik-tsrveny-zvezdy-yegor-prutsev-blizok-k-perekhodu-v-bazel
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