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Сегодня, 07:42

Деле Алли близок к переходу в «Бешикташ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли в ближайшее время станет игроком «Бешикташа».

По информации Sky Sports, переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Осталось еще несколько деталей, которые нужно согласовать. Ожидается аренда с правом выкупа.

Эту информацию подтвердил главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после победы над «Флитвудом» (1:0) в матче Кубка английской лиги.

Деле Алли перешел в «Эвертон» из «Тоттенхэма» зимой 2022 года. За «ирисок» он сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.

Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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