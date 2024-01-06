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Сегодня, 01:35

Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил, что «Айнтрахт» арендует Калайджича

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нилл подтвердил уход форварда Саши Калайджича в аренду в «Айнтрахт».

«Он уйдет в ближайшие несколько дней. Саша вернется летом, как Фабио Силва, и мы оценим их состояние», — приводит слова О'Нилла журналист Фабрицио Романою

Калайджич выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2022 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего австрийца 13 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал результативную передачу.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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