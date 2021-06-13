«Тоттенхэм» и «Фиорентина» поборются за Гонсалеса из «Штутгарта»

Форвард «Штутгарта» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, на 23-летнего аргентинца претендует «Фиорентина», которой придется побороться за игрока с «Тоттенхэмом». Сообщается, что «фиалки» предложили за футболиста 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Гонсалес провел 17 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.