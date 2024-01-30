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Сегодня, 06:58

«Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Челси» Галлахера до закрытия зимнего трансферного окна

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает The Times.

«Шпоры» интересуются 23-летним англичанином длительное время и намерены оформить сделку до закрытия трансферного окна. «Челси» хочет сохранить футболиста, но при этом клубу нужно вписаться в финансовый фейр-плей.

По данным источника, сумма возможного трансфера может составить 50 миллионов фунтов.

Галлахер — воспитанник «Челси». В сезоне-2023/24 хавбек сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «синих» во всех турнирах.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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