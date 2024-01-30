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Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Угальде может стать хорошим игроком для «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал переход нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде — физически сильный форвард с хорошей способностью забивать. Он играет на позиции «девятки», у которого есть инстинкт быть на правильной позиции. Поэтому, я думаю, он может стать хорошим футболистом для «Спартака», — приводит Metaratings слова Каптейнса.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.

Источник: Metaratings
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