Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Угальде может стать хорошим игроком для «Спартака»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал переход нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде — физически сильный форвард с хорошей способностью забивать. Он играет на позиции «девятки», у которого есть инстинкт быть на правильной позиции. Поэтому, я думаю, он может стать хорошим футболистом для «Спартака», — приводит Metaratings слова Каптейнса.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.