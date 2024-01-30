«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника сборной Колумбии Муньоса

Защитник «Генка» Даниэль Муньос стал игроком «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте английского клуба.

27-летний колумбиец подписал контракт до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Защитник играл за «Генк» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Муньоса в 10 миллионов евро. На его счету 23 матча за сборную Колумбии.