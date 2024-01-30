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Сегодня, 16:37

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника сборной Колумбии Муньоса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниэль Муньос.
Фото ФК «Кристал Пэлас»

Защитник «Генка» Даниэль Муньос стал игроком «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте английского клуба.

27-летний колумбиец подписал контракт до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Защитник играл за «Генк» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Муньоса в 10 миллионов евро. На его счету 23 матча за сборную Колумбии.

Футбол
ФК Генк
ФК Кристал Пэлас
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