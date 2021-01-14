Торрейра может закончить сезон в «Валенсии»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может оказаться в другом испанском клубе.

Согласно сведениям Daily Mail, «Арсенал» недоволен игровыми минутами 24-летнего уругвайца и хочет отдать его в другую аренду. Интерес к игроку проявляет «Валенсия». Ранее появлялась информации о желании «Фиорентины» арендовать Торрейру.

В текущем сезоне Лукас провел лишь 426 минут на поле в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 мяч.