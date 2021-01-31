«Торино» купил нападающего сборной Парагвая и отправил его на изоляцию из-за коронавируса

«Торино» приобрел у «Бетиса» нападающего Антонио Санабрию, сообщает официальный сайт клуба. 24-летний парагваец подписал контракт на четыре сезона.

В рамках прохождения медобследования у форварда был выявлен коронавирус, и он ушел на самоизоляцию.

Санабрия уже играл в Италии в составе «Ромы», «Сассуоло» и «Дженоа». В нынешнем сезоне он провел 16 матчей и забил 3 мяча в чемпионате Испании. На его счету 21 матч и 1 гол в сборной Парагвая.