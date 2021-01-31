Зиркзе вылетел в Италию на подписание контракта с «Пармой»
19:07
Форвард «Баварии» Джошуа Зиркзе станет игроком «Пармы», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист вылетел в Италию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.
Игрок перейдет на правах аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро. «Бавария» получит 7,5 процента от суммы трансфера в случае последующей продажи футболиста.
19-летний голландец в текущем сезоне провел пять матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.
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