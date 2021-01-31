«Ювентус» может сделать новую попытку подписать Скамакку

«Ювентус», возможно, попытается подписать форварда Джанлуку Скамакку, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Футболист выступает за «Дженоа» на правах аренды из «Сассуоло». Ранее уже сообщалось об интересе к нему со стороны «Юве».

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня. 22-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Дженоа» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.