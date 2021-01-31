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«Ювентус» может сделать новую попытку подписать Скамакку

17:39
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«Ювентус», возможно, попытается подписать форварда Джанлуку Скамакку, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Футболист выступает за «Дженоа» на правах аренды из «Сассуоло». Ранее уже сообщалось об интересе к нему со стороны «Юве».

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается сегодня. 22-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Дженоа» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

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