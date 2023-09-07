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Сегодня, 01:23

Торган Азар перешел в «Андерлехт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Андерлехт» объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.

Сделка была оформлена в последние часы трансферного окна, которое в Бельгии закрылось 6 сентября. 30-летний бельгиец подписал трехлетнее соглашение.

«Я очень рад подписать контракт с «Андерлехтом». Мне хотелось вернуться в Бельгию со своей семьей. Я действительно хотел быть частью этого клуба, и с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми и заново открыть для себя бельгийскую лигу», — отметил новичок.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, так как контракт игрока с немецким клубом истекал летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Торгана Азара в 7 миллионов евро.

Торган Азар
Футбол
ФК Андерлехт
ФК Боруссия (Дортмунд)
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