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Сегодня, 12:09

The Telegraph: шесть игроков «Челси» летом могут перейти в клубы Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Рахим Стерлинг.
Фото Reuters

Шесть игроков «Челси» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По данным источника, речь идет о Ромелу Лукаку, Рахиме Стерлинге, Армандо Брое, Кепе Аррисабалаге, Марке Кукурелье и Трево Чалобе.

Футболисты могут пополнить клубы Саудовской Аравии. Владелец синих Тодд Боули общался с министром спорта страны.

Отмечается, что лондонцы планируют избавиться от дефицита в бюджете в размере 105 миллионов евро.

Ранее «Челси» сообщил, что заработал рекордные 512 миллионов фунтов в сезоне-2022/23.

Кепа Аррисабалага
Рахим Стерлинг
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
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