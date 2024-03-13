The Telegraph: шесть игроков «Челси» летом могут перейти в клубы Саудовской Аравии

Шесть игроков «Челси» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По данным источника, речь идет о Ромелу Лукаку, Рахиме Стерлинге, Армандо Брое, Кепе Аррисабалаге, Марке Кукурелье и Трево Чалобе.

Футболисты могут пополнить клубы Саудовской Аравии. Владелец синих Тодд Боули общался с министром спорта страны.

Отмечается, что лондонцы планируют избавиться от дефицита в бюджете в размере 105 миллионов евро.

Ранее «Челси» сообщил, что заработал рекордные 512 миллионов фунтов в сезоне-2022/23.