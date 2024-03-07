«Челси» сообщил, что заработал рекордные 512 миллионов фунтов в сезоне-2022/23

«Челси» на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2022/23.

Согласно этим данным, лондонский клуб заработал 512,5 миллиона фунтов в прошлом сезоне, впервые преодолев отметку в 500 миллионов фунтов (до этого показатель составлял 481,3 миллиона фунтов).

Убытки «Челси» до налогообложения достигли 90,1 миллиона фунтов — на 31,3 миллиона фунтов меньше, чем в сезоне-2021/2022.

По итогам прошлого сезона синие с 44 очками заняли 12-е место в чемпионате Англии. На данный момент команда идет на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Челси» с 2023 года возглавляет аргентинский тренер Маурисио Почеттино.