Тальяфико может стать игроком «Манчестер Сити»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико в зимнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По данным источника, «горожане» уже давно следят за 27-летним аргентинцем, но никак не могут договориться о сумме компенсации. Английский клуб готов отдать 20 миллионов евро, а «Аякс» хочет получить минимум 25 миллионов.

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал результативную передачу, а также заработал 12 желтых карточек.