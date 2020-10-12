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Тальяфико может стать игроком «Манчестер Сити»

17:44
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико в зимнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По данным источника, «горожане» уже давно следят за 27-летним аргентинцем, но никак не могут договориться о сумме компенсации. Английский клуб готов отдать 20 миллионов евро, а «Аякс» хочет получить минимум 25 миллионов.

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал результативную передачу, а также заработал 12 желтых карточек.

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