«Суонси» арендовал до конца текущего сезона форварда «Ливерпуля»
21:13
Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер проведет остаток сезона на правах аренды в «Суонси», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 3 матча за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.
Rhian Brewster has completed a loan move to @SwansOfficial until the end of the season.— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2020
Good luck, @RhianBrewster9 ? https://t.co/xKbJzWujLv
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