«Суонси» арендовал до конца текущего сезона форварда «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер проведет остаток сезона на правах аренды в «Суонси», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 3 матча за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.