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«Суонси» арендовал до конца текущего сезона форварда «Ливерпуля»

21:13
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Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер проведет остаток сезона на правах аренды в «Суонси», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 3 матча за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.

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