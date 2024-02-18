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Сегодня, 17:12

Суарес рассказал, что должен был перейти в «Реал», а не в «Барселону»: «Они думали продать Бензема в «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото AFP

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что мог оказаться в «Реале», а не в каталонском клубе.

«Перед чемпионатом мира 2014 года «Реал» хотел подписать меня. Все шло хорошо. Они думали продать Бензема в «Арсенал», все было готово.

«Когда начался чемпионат мира, «Барса» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочел ее. Из-за ситуации с укусом Кьеллини интерес «Реала» остыл, а «Барса» проявила больший интерес. В конце концов, у меня было два варианта, и я выбрал «Барсу», потому что это была моя мечта», – рассказал Суарес в интервью La Mesa.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 годы. Он провел за каталонцев 283 матча, забил 195 голов и сделал 113 результативных передач.

Этой зимой 37-летний уругваец подписал контракт с «Интер Майами». В феврале он заявил, что планирует завершить карьеру в нынешней команде.

Луис Суарес
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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