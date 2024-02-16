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16 февраля, 11:59

Суарес заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

Алина Савинова
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Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что «Интер Майами» будет последним клубом в его карьере.

«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Моя семья уже знает об этом. Я пока не могу назвать дату, но это последний шаг. Я готов для моего последнего испытания. Я говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что я такой, мне нужно подготовиться. Один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры», — сказал форвард.

Суарес перешел в «Интер Майами» в декабре 2023 года, подписав контракт с американской командой до конца 2024 года с опцией продления еще на год.

Ранее 37-летний нападающий выступал за такие команды, как «Гремио», «Атлетико», «Барселона», «Аякс», «Ливерпуль», «Насьональ» и другие. Он является пятикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Уругвая и победителем чемпионата Нидерландов.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/crying-luis-suarez-confirms-retire-inter-miami-lionel-messi-mls-season/blt0041677958f86770#cs4a318dcee1db6744
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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