Суарес заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что «Интер Майами» будет последним клубом в его карьере.

«Интер Майами» станет последним клубом в моей карьере. Моя семья уже знает об этом. Я пока не могу назвать дату, но это последний шаг. Я готов для моего последнего испытания. Я говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что я такой, мне нужно подготовиться. Один бывший игрок сказал мне, что футболист никогда не бывает готов к завершению карьеры», — сказал форвард.

Суарес перешел в «Интер Майами» в декабре 2023 года, подписав контракт с американской командой до конца 2024 года с опцией продления еще на год.

Ранее 37-летний нападающий выступал за такие команды, как «Гремио», «Атлетико», «Барселона», «Аякс», «Ливерпуль», «Насьональ» и другие. Он является пятикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Уругвая и победителем чемпионата Нидерландов.