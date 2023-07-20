«Страсбур» может подписать Давинсона Санчеса, в игроке заинтересован Патрик Виейра

«Страсбур» проявляется интерес к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, инициатива в подписании 27-летнего колумбийца принадлежит главному тренеру французского клуба Патрику Виейра.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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