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Сегодня, 14:51

«Страсбур» может подписать Давинсона Санчеса, в игроке заинтересован Патрик Виейра

Руслан Минаев
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«Страсбур» проявляется интерес к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, инициатива в подписании 27-летнего колумбийца принадлежит главному тренеру французского клуба Патрику Виейра.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

ФК Страсбур
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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