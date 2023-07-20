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Сегодня, 14:21

«Тоттенхэм» нашел замену Хойбьергу в «Челси» и «Астон Вилле»

Руслан Минаев
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«Тоттенхэм» ищет варианты замены полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга, который является приоритетной целью «Атлетико», сообщает Daily Mail. Трансфер 27-летнего датчанина ожидается в ближайшие недели.

По данным источника, «шпоры» заинтересованы в переходе хавбека «Челси» Коноре Галлахере и полузащитнике «Астон Виллы» Дугласе Луисе. Отмечается, что «синие» вряд ли согласятся отпустить игрока из-за нехватки футболистов в центральной зоне.

Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего англичанина в 32 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Хойбьерга с «Тоттенхэмом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел за «шпор» 44 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Daily Mail
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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