«Страсбур» близок к подписанию Луковича, которым интересуется «Спартак»
Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович близок к переходу в «Страсбур», сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский клуб заплатит за 18-летнего серба 5 миллионов евро.
В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак».
В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр, 11 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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