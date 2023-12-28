«Страсбур» близок к подписанию Луковича, которым интересуется «Спартак»

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович близок к переходу в «Страсбур», сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб заплатит за 18-летнего серба 5 миллионов евро.

В середине декабря сообщалось, что в услугах Луковича заинтересован «Спартак».

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр, 11 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.