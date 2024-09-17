Газзаев назвал лучший летний трансфер ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выделил лучшие трансферы армейцев минувшим летом.

«Что касается трансферов армейцев, то они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи». Даже в матче с «Зенитом», выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. 21-летний футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, за это время он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

Денис Сафронов