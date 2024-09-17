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Газзаев назвал лучший летний трансфер ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выделил лучшие трансферы армейцев минувшим летом.

«Что касается трансферов армейцев, то они подписали очень неплохого форварда Гуарирапу. Он достаточно молодой, перспективный и при этом сильный, быстрый футболист. Так еще и результативный, что он показал еще в «Сочи». Даже в матче с «Зенитом», выйдя на замену, он хорошо обострял, поэтому это хорошее приобретение», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. 21-летний футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, за это время он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

Денис Сафронов

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Сауль Гуарирапа
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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