«Химки» объявили о переходе полузащитника Роберта Мехии

«Химки» объявили о переходе на правах аренды полузащитника «Онсе Кальдас» Роберта Мехии.

23-летний футболист будет выступать за подмосковную команду до окончания нынешнего сезона.

В сезоне-2023/24 Мехия провел 25 матчей за «Онсе Кальдас», в которых забил два гола. Рыночная стоимость хавбека составляет 800 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.