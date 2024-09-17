«Спартаку» летом предлагали 18-летнего колумбийца Эрнандеса

Московскому «Спартаку» и еще двум клубам РПЛ в летнее трансферное окно предлагали приобрести 18-летнего колумбийского защитника Джоана Эрнандеса, сообщает Metaratings.

По информации источника, оформить переход в трансферное окно не удалось. При этом, известна примерная стоимость сделки — 2 миллиона евро.

Издание отмечает, что российские клубы сохраняют интерес к футболисту «Мильонариоса». Сам Эрнандес положительно смотрит на вариант с переездом в Россию. Защитник провел на взрослом уровне только 20 матчей, отметившись тремя голевыми передачами.