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Сегодня, 14:36

«Спартак» близок к подписанию сербского нападающего Луковича, который интересен «Челси»

Алина Савинова
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«Спартак» ведет переговоры о подписании сербского нападающего «ИМТ Белград» Милоша Луковича, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Московский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 5,7 миллиона евро, а также сумму в 20 процентов от возможной перепродажи. С самим игроком предварительно согласован контракт на 4,5 года.

Однако красно-белые пока не делали официального предложения по Луковичу. В «Спартаке» хотят, чтобы сделку заключил новый спортивный директор, который, вероятно, будет назначен в декабре. При этом ранее сообщалось, что футболистом интересуются и другие клубы, в частности «Челси».

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://t.me/karpinside/29832
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ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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