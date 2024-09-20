Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:04

Амарал: «Предложение «Рубина» по Дуарте было недостаточно хорошим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что красно-белых не устроило предложение «Рубина» по защитнику Алексису Дуарте.

— Мы получили предложение от «Рубина» по Дуарте, но оно было недостаточно хорошим. Актюркоглу? Мы не были близки по этому трансферу. Это было до Евро, но потом мы поняли, что у него цель играть в Европе.

— Был ли интерес к Пиняеву?

— Он интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. Всего он провел 42 матча за московскую команду без результативных действий.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Амарал
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Амарал: «Я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером»
«Спартак» проиграет «Динамо», а «Зенит» разгромит «Факел». Прогнозы на 9-й тур РПЛ
«Динамо» получит удобный сценарий со «Спартаком». Кто из конкурентов выдержит темп чемпиона?
В «Спартаке» объяснили, почему не состоялся трансфер Кордобы из «Краснодара»
Амарал: «Спартаку» лучше без Соболева. Нам нужны люди, которые хотят здесь находиться»
Амарал: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав «Спартака» готов побеждать в каждой игре»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости