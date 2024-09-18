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Сегодня, 15:46

ПСВ объявил о подписании контракта с Перишичем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник Иван Перишич подписал контракт с ПСВ.

Нидерландский клуб заключил соглашение с 35-летним хорватом до конца июня 2025 года.

Во второй половине сезона-2023/24 Перишич выступал за «Хайдук» на правах аренды из «Тоттенхэма». Хавбек забил 1 гол в 12 матчах за хорватскую команду.

В июле 2024 года Перишич перешел в «Хайдук» из «Тоттенхэма» на правах свободного агента. В середине августа футболист ушел из команды из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Иван Перишич
Футбол
ФК ПСВ
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