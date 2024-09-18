ПСВ объявил о подписании контракта с Перишичем

Полузащитник Иван Перишич подписал контракт с ПСВ.

Нидерландский клуб заключил соглашение с 35-летним хорватом до конца июня 2025 года.

Во второй половине сезона-2023/24 Перишич выступал за «Хайдук» на правах аренды из «Тоттенхэма». Хавбек забил 1 гол в 12 матчах за хорватскую команду.

В июле 2024 года Перишич перешел в «Хайдук» из «Тоттенхэма» на правах свободного агента. В середине августа футболист ушел из команды из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.