Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:38

Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде.

«Ференцварош» на официальном сайте объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба.

Венгерский клуб по итогам двух встреч уступил «Клаксвику» (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым, и было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера будет венгерский специалист Чаба Мате.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).

Источник: Ференцварош
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
3
23
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
Авиация РФ нанесла удары по скоплению ВСУ на ореховском направлении
В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
Спорткар Ferrari протаранил забор в центре Москвы
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк прокомментировал обвинения в адрес Это`О в организации договорных матчей
Новости
RSS RSS
Все новости