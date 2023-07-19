Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»

«Ференцварош» на официальном сайте объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба.

Венгерский клуб по итогам двух встреч уступил «Клаксвику» (0:0; 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым, и было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера будет венгерский специалист Чаба Мате.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).