Стали известны подробности перехода Миранчука в «Аталанту»

По данным телеканала «Матч ТВ», посредники получили треть от суммы трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

Сумма трансфера игрока составила 14,5 миллионов евро, из которых 2,655 миллиона были выплачены в пользу компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership, уполномоченный представитель Зайцев Ю. В. Еще 2,13 миллиона евро заплатили ИП Шпиневу В. В., который является агентом футболиста.

Сам же «Локомотив» получил остаток, 9,715 миллиона евро.

25-летний россиянин перебрался в «Аталанту» летом этого года. В нынешнем сезоне серии А Миранчук провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч.