Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:57

Рюдигер будет получать в «Реале» 10 миллионов евро в год. Сумма отступных — 400 миллионов евро

Зарплата Рюдигера в «Реале» составит 10 миллионов евро в год
Читать «СЭ» в

Стали известны детали контракта защитника «Челси» Антонио Рюдигера после перехода в «Реал».

Как сообщает The Athletic, 29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составила 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» сделал предложение по Осимхену. «Наполи» отказал
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости