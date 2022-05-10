Зарплата Рюдигера в «Реале» составит 10 миллионов евро в год

Стали известны детали контракта защитника «Челси» Антонио Рюдигера после перехода в «Реал».

Как сообщает The Athletic, 29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составила 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».