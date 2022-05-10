Рюдигер будет получать в «Реале» 10 миллионов евро в год. Сумма отступных — 400 миллионов евро
Зарплата Рюдигера в «Реале» составит 10 миллионов евро в год
Стали известны детали контракта защитника «Челси» Антонио Рюдигера после перехода в «Реал».
Как сообщает The Athletic, 29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составила 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».
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