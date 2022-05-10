«Ньюкасл» сделал предложение по Осимхену. «Наполи» отказал
«Ньюкасл» сделал первое предложение «Наполи» по Осимхену
«Ньюкасл» сделал предложение по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, сообщает CalcioMercato.
Руководство неаполитанцев отказало «сорокам», так как их не устроила сумма, которую английский клуб предложил за 23-летнего нигерийца. «Наполи» готово продать Осимхена минимум за 100 миллионов евро.
Претендентом на форварда также является «Манчестер Юнайтед». Но руководство манкунианцев не готово платить запрашиваемую сумму.
В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 30 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.
Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.
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