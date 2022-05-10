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Сегодня, 20:24

«Ньюкасл» сделал предложение по Осимхену. «Наполи» отказал

«Ньюкасл» сделал первое предложение «Наполи» по Осимхену
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«Ньюкасл» сделал предложение по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, сообщает CalcioMercato.

Руководство неаполитанцев отказало «сорокам», так как их не устроила сумма, которую английский клуб предложил за 23-летнего нигерийца. «Наполи» готово продать Осимхена минимум за 100 миллионов евро.

Претендентом на форварда также является «Манчестер Юнайтед». Но руководство манкунианцев не готово платить запрашиваемую сумму.

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 30 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
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