Каррагер рассказал о плюсах и минусах перехода Холанна в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

«Превосходное подписание не только для «Сити», но и для АПЛ. Он перешел в «Манчестер Сити», чтобы делать разницу. Клуб итак на самом высоком уровне, поэтому Холанн не поменяет картину кардинально. Я говорю лишь о разнице, например, в матче с «Реалом». Но вместе с тем, «Сити» потеряет одного креативного игрока в составе, ведь придется внедрить туда Холанна», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Сегодня, 10 мая «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе Холанна из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 28 мячей и отдал семь результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.