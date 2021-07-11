Спаллетти хочет видеть на левом фланге обороны «Наполи» только Эмерсона

Защитник «Челси» Эмерсон может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти хочет, чтобы руководство клуба подписало 26-летнего итальянца. Наставник неаполитанцев видит футболиста, с которым работал в «Роме», основным левым защитником.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не хочет покупать Эмерсона за 20 млн евро.

В минувшем сезоне Эмерсон провел за «Челси» 15 матчей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.