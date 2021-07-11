Бывший игрок ЦСКА и «Амкара» подписал контракт с «Эрзурумспором»

«Эрзурумспор» подписал бывшего нападающего ЦСКА и «Амкара» Аарона Оланаре, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Детали контракта не уточняются.

В августе 2018 года 27-летний нигериец расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В составе армейцев Оланаре сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал две результативные передачи. Во второй половине сезона-2017/18 Оланаре сыграл 9 матчей за пермский «Амкар» на правах аренды, забив 2 гола.

Последним клубом футболиста был «Бейтар». В израильской высшей лиге Оланаре сыграл 4 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.