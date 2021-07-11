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Бывший игрок ЦСКА и «Амкара» подписал контракт с «Эрзурумспором»

19:00
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«Эрзурумспор» подписал бывшего нападающего ЦСКА и «Амкара» Аарона Оланаре, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Детали контракта не уточняются.

В августе 2018 года 27-летний нигериец расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В составе армейцев Оланаре сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал две результативные передачи. Во второй половине сезона-2017/18 Оланаре сыграл 9 матчей за пермский «Амкар» на правах аренды, забив 2 гола.

Последним клубом футболиста был «Бейтар». В израильской высшей лиге Оланаре сыграл 4 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Erzurumspor/status/1413823499580452865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413823499580452865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.championat.com%2Ffootball%2Fnews-4399899-eks-forvard-cska-olanare-pereshy

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