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Сиригу может перейти в «Дженоа»

03:40
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Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 34-летним итальянцем интересуется «Дженоа», который ищет вратаря после возвращения Маттео Перина в «Ювентус». При этом тренерский штаб «Торино» видит первым номером в воротах Ваню Милинковича-Савича.

В минувшем сезоне Сиригу провел 32 матча за «Торино», в которых пропустил 62 мяча и 7 раз сыграл на ноль. На Евро-2020 вратарь провел один матч и отыграл на ноль.

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Сергей Разин все материалы автора

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